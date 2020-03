Come pulire il forno in modo naturale

Se desideri pulire il tuo forno con dei prodotti naturali, leggi attentamente questa guida. Il forno è uno degli elettrodomestici fondamentali in una casa: per questo motivo, venendo a contatto con il cibo, è importante mantenerne un'igiene profonda.

I rimedi naturali per pulire il forno

Armati di questi quattro elementi: aceto, bicarbonato, limone e sale. Saranno i tuoi alleati preziosi, nonchè una soluzione efficace come (se non più) di un qualsiasi articolo industriale.

Come pulire il forno quotidianamente

Per pulire quotidianamente il forno, procurati uno spruzzatore e versaci dentro 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 2 di sapone di Marsiglia liquido, 10 gocce di olio essenziale di arancio dolce (o limone), mezza tazza di acqua calda. Accendi il forno a 120° e scaldalo per 15 minuti, poi spegnilo e lascia aperto lo sportello. Spruzza il tuo liquido sulle pareti del forno e lascia agire per una ventina di minuti. Infine, sciacqua bene.

Come rimuovere le incrostazioni difficili

Se necessiti di una pulizia più profonda e devi delle incrostazioni difficili, armati di un recipiente e metti dentro mezza tazza di sale, mezza di tazza di soda, 500 grammi di bicarbonato di sodio e infine un quarto di tazza scarsa di acqua. Impasta il tutto, accendi il forno a 120°, togli le griglie e lascia scaldare per 15 minuti. Spegni il forno e apri quindi lo sportello.

Prendi un panno e stendi la pasta sulle pareti, lasciando agire per venti muniti. In uno spruzzatore metti quindi ¾ di tazza di aceto di vino bianco, 10 gocce di olio essenziale di timo e 10 di olio essenziale di limone, spruzza sulle pareti del forno e puliscile. II tuo forno tornerà a brillare!