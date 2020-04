I mille usi del bicarbonato: come usarlo per pulire la casa

In questi giorni di emergenza nazionale, in cui siamo tutti a casa, possiamo sfruttare il maggiore tempo a disposizione per (ri)scoprire alcuni preziosi alleati per la pulizia della casa, come il bicarbonato.

Chiamato anche idrogenocarbonato di sodio, il bicarbonato è un sale bianco molto utile per l'igiene personale, la pulizia di frutta e verdura, il lavaggio della biancheria in lavatrice, ma anche per assorbire gli odori. Scopriamo in questa guida tutti i suoi utilizzi domestici.

Come utilizzare il bicarbonato in casa

- Per lucidare i bicchieri. Forse non lo sapevi, ma se riempi i calici di vino con acqua tiepida e con un cucchiaio di bicarbonato, con l'aiuto di una spugnetta non abrasiva torneranno in pochi minuti a splendere.

- Per pulire il forno. Pochi gesti per un forno pulitissimo: basta cospargere la teglia o il piatto rotante con il bicarbonato, lasciando riposare per alcuni minuti. Se misceli poi quattro parti di acqua e una di aceto bianco otterrai una soluzione da versare nella teglia o da spruzzare nel piatto rotante. Il bicarbonato comincerà a frizzare, scrostando l’unto dalla superficie. Basta solo risciacquare e ammirare il risultato.

- Per pulire (ancora meglio) i vestiti in lavatrice. Se aggiungi un cucchiaio di bicarbonato nel cestello della lavatrice, avrai dei vestiti ancora più puliti: il bicarbonato aiuta infatti a combattere i cattivi odori, aunìmentando morbidezza e brillantezza dei capi.

- Per lavare le fughe delle mattonelle. Anche in questo caso, se crei una pastella solida con acqua e bicarbonato e la lasci in posa sulle fughe delle piastrelle per almeno 4-6 ore, otterrai un risultato ottimale. Risciacqua con un panno in microfibra e vedrai sparire il nero tra le mattonelle.

- Per eliminare gli odori dal frigo. Ebbene sì, il bicarbonato serve anche a questo: metti sul ripiano più alto del frigo una ciotola piena di bicarbonato, curando di cambiarla ogni due mesi. Assorbirà gli odori sgradevoli e ne impedirà la formazione, igienizzando anche il frigorifero e mantenendolo pulito.

- Per pulire il materasso macchiato. Spesso capita che sul materasso rimangano delle macchie o aloni. Per eliminarli, sciogliete un po’ di bicarbonato in acqua calda (due cucchiai per un litro d’acqua) e imbevete un panno di cotone o microfibra nella soluzione. Passatelo delicatamente sulla macchia o su tutto il materasso. Per igienizzare l’intero materasso cospargetene l’intera superficie a secco con un colino, in modo da renderlo uniforme, senza versarne troppo. Lasciate agire per qualche ora e poi rimuovete i residui con l’aspirapolvere. Acari, batteri e cattivi odori spariranno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sei pronto ad usarlo in casa?