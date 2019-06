Disinfestazione di zanzare ed insetti: le ditte a Milano

L'estate a Milano porta spesso con sè zanzare e insetti. Se da una parte tutto questo è naturale, dall'altra, quando il fenomento rischia di diventare eccessivo, è possibile ricorrere ad alcune dìtte specializzate nella disinfestazione.

Disinfestazione di zanzare e insetti: quando farla

Le prime a rientrare in casa, con i primi caldi, sono le zanzare, ma anche api, vespe, mosche, moscerini possono disturbare la nostra pace quando ci troviamo in casa. Ogni condominio e ogni abitante di ville e case indipendenti può, però, richiedere per tempo la disinfestazione dell'area circostante, per poter vivere una primavera e un'estate senza insetti fastidiosi e, talvolta, persino pericolosi.

Per essere davvero efficace, la prima disinfestazione dell'anno dovrebbe essere fatta verso i primi mesi dell'anno (febbraio-marzo) per poi continuare periodicamente durante tutti i mesi caldi. A maggior ragione se si è superato questo limite consigliato, è importante provvedere al più presto, contattando una ditta di disinfestazioni a Roma.

Disifestazione a Milano: a chi rivolgersi

. Sigma Milano, Via Figino, 20/22

. Disinfestazioni Milano, Via V. Monti, 7

. Axil Disinfestazioni, Via Gorizia, 74, Baranzate (MI)