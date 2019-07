Come lavare i cuscini del divano

Molti milanesi si chiedono come pulire correttamente i cuscini del proprio divano senza rovinarli. Scopri in questa guida come farlo al meglio.

Il lavaggio della federa

Iniziamo dal lavaggio della federa. Ecco 3 consigli molto importanti da seguire:

In caso di macchie, pretratta con lo smacchiatore o, se l’etichetta non lo permette, con il sapone di Marsiglia;

In lavatrice. Se la federa è decorata con ricami, ti consigliamo di inserirla nelle apposite retine da bucato;

Nel bucato a mano. Riempi una bacinella con acqua tiepida e un detersivo adatto alle basse temperature.

Come lavare l’imbottitura del cuscino

Ricordati di leggere attentamente l'etichetta del cuscino per scoprire se puoi lavare l'imbottitura. Se la risposta è affermativa, ecco come lavare il cuscino in lavatrice:

Pretratta le macchie con lo smacchiatore o con il sapone di Marsiglia, poi sciacqua;

Inserisci il cuscino nel cestello della lavatrice insieme a due palline, per avitare di far ammassare l'imbottitura;

Per il lavaggio utilizza un detersivo adatto.

Come lavare a mano

Se l’etichetta dice “no” alla lavatrice, procedi con un lavaggio a mano:

Immergi il cuscino in una bacinella con acqua calda e con il detersivo liquiddo e lascialo in ammollo tutta la notte;

Il giorno dopo strofina le macchie più ostinate con una spugna morbida;

Sciacqua con acqua fredda.

Sei pronto per iniziare?