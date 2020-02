Come usare il limone per pulire la casa

Forse non lo avresti mai detto, ma il limone è un ottimo rimedio naturale da utilizzare per pulire la casa. Questo agrume, infatti, sgrassa e profuma, pulendo diverse superfici senza rovinarle e senza lasciare tracce di usura. Grazie alle sue proprietà detergenti e antibatteriche, inoltre, è possibile utilizzarlo a 360 gradi. Scopriamo insieme tutti i modi in cui usarlo.

Come utilizzare il limone nelle pulizie di casa

Ecco allora come utilizzare il limone per le pulizie di casa:

- Cucina e piatti: ti basterà spremere metà limone nell’acqua del lavaggio per ottenere un’azione sgrassante efficace e con un profumo fresco.

- Taglieri: per pulire i taglieri basta spremervi sopra un limone e lasciare che il succo venga assorbito dal legno e dalla plastica. Procedi poi con un normale lavaggio sotto l’acqua corrente.

- Il piano di lavoro della cucina: in questo caso taglia a metà un limone e cospargi sulla sua superficie del sale. Strofinalo quindi sulle parti da sgrassare, lascia agire qualche minuto, risciacqua con acqua. Non usare invece il limone su superfici in marmo perché potresti danneggiarle.

- Gli odori della lavastoviglie: se inserisci metà limone già spremuto prima di avviare il lavaggio otterrai subito un effetto rinfrescante.

Come pulire i metalli

Le proprietà sgrassanti del limone lo rendono un alleato prezioso anche per pulire metalli come rame e ottone. In questo caso prendi mezzo limone, immergilo nel sale e strofinalo ad esempio sulle pentole per ottenere in un attimo un effetto brillante.

Dove acquistare i limoni a Milano

- Natura Sì, Piazzale di Porta Lodovica, 3

- Bio c' Bon, Via Savona, 61

- Esselunga, Viale Cassala, 22