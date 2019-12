Natale, ecco come addobbare casa in totale sicurezza

La magia del Natale è alle porte: tra le luci in città e gli addobbi in casa, molti milanesi si preparano a festeggiare il periodo più dolce di tutto l'anno. Se arredare la propria casa con addobbi natalizi è il piacere di molti, è anche vero che, soprattutto se ci sono i bambini, è molto importante dare la priorità alla sicurezza e prevenire spiacevoli incidenti.

Basta adottare le giuste precauzioni.

L'albero ignifugo

La prima cosa da valutare quando si decide di acquistare un albero artificiale è accertarsi che sia realizzato in materiale ignifugo e che riporti il marchio CE. Inoltre deve avere una base stabile e ancorato ad un mobile o alla parete per evitare che cada se i bambini troppo curiosi decidono di aggrapparsi.

Se invece optate per quello vero, il rischio che prenda fuoco in caso di cortocircuito è maggiore. Per prevenirlo meglio scegliere un modello non troppo secco.

Le luci a marchio CE

Fondamentali sull’albero sono le luci, che poco alla volta hanno invaso altri punti della casa e in alcuni casi l’esterno. Per andare sul sicuro dovete scegliere quelle a

marchio CE. La certificazione viene data a seguito di una serie di test di controllo dell’azienda che li ha fabbricati, in base a delle norme imposte dall’Unione Europea.

La marcatura deve essere presente anche sull’etichetta del prodotto e devono essere presenti e ben visibili sulla confezione e sull’etichetta i dati dell’importatore e il paese di fabbricazione. Tutto deve essere riportato in lingua italiana.

Se, invece, volete installare le luci da esterno, sull’etichetta devono riportare la dicitura “uso esterno” e devono essere contrassegnate dal Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, o Marchio Protezione Ingresso, che indica il grado di protezione di materiale elettrico in presenza di particelle solide o di liquidi. Lo standard deve essere minimo IP44. Meglio adottare luci a bassa tensione (24 V), con alimentatore separato.

Prima di montarle dobbiamo accettarci del loro funzionamento, controllare che non ci siano fili scoperti, che la spina e il cavo siano danneggiati e che il controller non sia rotto. Se una lampadina della catena non funziona o è rotta, meglio sostituirla.

Ora bisogna valutare bene come posizionare le luci. Meglio evitare che costituiscano un ostacolo per il passaggio. Inoltre devono essere posizionate lontano da materiali infiammabili, come tende, tappeti o tessuti.

Se ci sono più catene di luci, meglio usare una presa per ogni spina, spine triple possono diventare instabili a causa del peso. Una soluzione semplice è quella di utilizzare le ciabatte.

Per fissare le luci, non usare ganci di metallo o metterle vicino a fonti in metallo. Questo è un conduttore di elettricità e quindi potenzialmente pericoloso.

Inoltre prima di uscire di casa o di andare a dormire, bisogna staccare sempre tutte le spine.

Gli addobbi in stoffa

In caso di bambini o animali domestici, meglio evitare addobbi troppo fragili. Alle palline di vetro preferite quelle infrangibili o decorazioni in stoffa. Soprattutto evitare addobbi con pezzi piccoli che si possono staccare e quindi essere inghiottiti per sbaglio.

Dove acquistare gli addobbi natalizi

- Pisotti, Alzaia Naviglio Grande

- Coin Casa, Corso Vercelli

- Ecliss, Ripa di Porta Ticinese