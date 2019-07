Pesciolini d'argento: che cosa sono e come difendersi

Conosci i pesciolini d'argento? Nonostante il nome, sono degli insetti molto piccoli e molto abili a nascondersi.

Il loro nome completo è Lepisma saccharina: sono minuscoli esserini di colore argentato con lunghe antenne. Abilissimi a nascondersi e a mimetizzarsi, in qualsiasi ambiente della casa, dalla cucina al salone, combinano molti guai. In tutta Italia sono conosciuti come “pesciolini d’Argento”. Non vivono in acqua, ma con i pesci hanno in comune l’abilità nello sgusciare via. Sembrano infatti inafferrabili.