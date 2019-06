Come pulire il divano di casa?

Comodo, pratico, ma anche da tenere pulito! Il divano di casa, se non è sfoderabile, può creare qualche disagio nella pulizia. In questa guida speighiamo bene come pulirlo facilmente... e senza panico!

Quando pulire il divano

In generale si consiglia di pulire il divano di casa una o più volte l'anno, a seconda del livello di utilizzo. Una pulizia a regola d’arte è un processo delicato, specie se il divano è di dimensioni importanti e non è sfoderabile. Vediamo insieme come fare.

Guarda l’etichetta

Ebbene sì, l'etichetta ti aiuta e ti salva il divano! Di solito, infatti, indica la composizione del tessuto (fibra, nylon, poliestere,...) e dispensa indicazioni utili (solo pulizia a secco, sono ammessi prodotti a base d’acqua e via dicendo). In ogni caso, è meglio se effettui prima dei piccoli test su piccole porzioni di tessuto.

Cosa ti serve

Aspirabriciole

Spazzola morbida

Spazzola antipelucchi

Bacinella

Panno pulito

Acqua

Aceto

Olio essenziale di lavanda

Sapone di Marsiglia

Primo passo: aspira

Per eliminare la polvere più superfiiale ti consigliamo di effettuare una pulizia settimanale per eliminare briciole e corpuscoli che si annidano negli angoli. Rimuovi i cuscini e pulisci anche sotto le sedute. Puoi utilizzare anche aspirabriciole portatile, più comodo di un aspirapolvere.

Secondo passo: spazzola

Spazzola il tessuto con una spazzola morbida per rimuovere lo sporco che, nel tempo, si deposita, e utilizza un'apposita spazzola antipelucchi per catturare capelli, peli di animali e altre particelle con una semplice passata.

Terzo passo: lava!

E' il momento del lavaggio: prepara una soluzione liquida con mezzo litro d'acqua, un bicchierino d'aceto e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Inumidisci un panno pulito e usa la miscela per pulire il divano: ti rimarrà anche un gradevole profumo, molto rilassante.