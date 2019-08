Sei alle prese con un pavimento in parquet e vorresti pulirlo senza rovinarlo? Segui questi consigli per non sbagliare.

Se il parquet è invecchiato, potresti valutare un intervento per ravvivarlo, come la levigatura, consigliata però solo su parquet di qualità. Levigare e rigenerare il parquet non è un’operazione economica - si arriva a circa 20 euro per mq - ma potrebbe valerne la pena.

. Come pulire il parquet

Per pulire il parquet armati di acqua e aceto di vino bianco, passando prima l’aspirapolvere oppure un panno elettrostatico per rimuovere la polvere. Dopo aver lavato il pavimento, apri le finestre per arieggare il locale.

. Come lucidare il parquet

Infine, per lucidare il parquet in modo naturale ti consigliamo di utilizzare prodotti a base di cere e resine idrosolubili, che andranno prima disciolti in acqua. Se il tuo parquet presenta una finitura a cera, invece, sarà necessario utilizzare cera per parquet che può presentarsi in forma pastosa o liquida, da stendere con un panno di microfibra.