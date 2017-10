Sistemi di domotica wireless: la sicurezza della casa è senza fili

Recenti dati forniti dall’Istat forniscono un profilo chiaro rispetto all’aumento dei furti. La percentuale relativa agli ultimi dieci anni indica un raddoppio di furti in appartamento. In genere si verificano principalmente quando le abitazioni vengono lasciate vuote per un periodo di tempo abbastanza prolungato come le vacanze estive o le festività natalizie. In questi casi aumentare la sicurezza con i metodi tradizionali non è sempre sufficiente. Ecco quindi che entra in gioco la domotica wireless per una sicurezza decisamente più tecnologica e al tempo stesso più efficiente.

Di cosa si tratta?

I sistemi di domotica wireless per la sicurezza non sono altro che una connessione senza fili di diverse apparecchiature che possono essere governate anche a distanza basta possedere una rete wifi. In questo modo la casa viene dotata di sensori che rimandano gli input a una centralina installata dentro l’abitazione che produce come output la trasmissione dei dati sui dispositivi mobili che sono stati connessi in precedenza. Pure a distanza si ha la sensazione di trovarsi dentro l’appartamento.

Quali sono gli apparecchi da mettere in connessione?

Per creare una casa “a prova di furto” la prima cosa da installare è un sistema di allarme dotato di sensori tecnologici che si azionano al minimo movimento. A questo può aggiungersi l’installazione di telecamere. Per considerare anche il risparmio in questi acquisti si può ottimizzare la spese comprando telecamere da posizionare sono nelle vicinanze di porte, balconi e finestre così da monitorare eventuali ingressi non graditi. Se in possesso di giardino, le telecamere possono essere installate all’unico ingresso, anche più di una così da riprendere l’area da più angolature. Si può mettere in connessione anche l’apertura e la chiusura della porta del garage o l’azionamento dell’accensione luci: in questo si darà l’impressione che la casa sia sempre abitata e mai vuota.