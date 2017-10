Cambiare mutuo? Ecco quando conviene la surroga

Avere una casa di proprietà è un sogno che diventa spesso di difficile realizzazione. Per procedere all’acquisto di un immobile, infatti, si ricorre nella maggior parte dei casi all’accensione di mutui. Il primo passo quindi è districarsi nel complicato sistema di gestione e scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze tenendo ben presenti i tassi di interesse. Succede però che ad acquisto effettuato e in piena fase di restituzione dell’importo alla banca si abbia la necessità di cambiare mutuo: questa operazione si chiama “surroga”. In altre parole si cambia l’istituto di credito a cui si sta restituendo quanto ottenuto per l’acquisto della casa.

Quali sono i vantaggi della surroga (o surrogazione) del mutuo?

Si decide per la surroga del mutuo esclusivamente per ridurre la rata mensile, optando quindi per un tasso di interesse decisamente inferiore a quello che si sta corrispondendo alla prima banca. Non solo, con la surroga del mutuo si può anche decidere di cambiare il tasso quindi di passare al mutuo con tasso fisso a quello con tasso variabile, ad esempio. La surroga non ha nessun costo per la banca con cui è stato stipulato il primo contratto e questa non può opporsi alla volontà del cliente. Tra i vantaggi anche lo spread inferiore rispetto al mutuo originario, possibilità di mantenere la stessa polizza assicurativa di incendio e scoppio.

Quando conviene la surroga del mutuo?

La surroga del mutuo conviene nei casi in cui si è di fronte a un reale risparmio dal punto di vista dei tassi di interessi e laddove ci sono condizioni più vantaggiose per il debitore nel momento in cui stipula un nuovo contratto con un’altra banca.