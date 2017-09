Condannata a 14 anni per truffa, va a trovare la madre in casa di riposo: arrestata

Condannata a quattordici anni di carcere per truffa e fallimento fraudolento, una donna di sessantasei anni (Annunziata E.) è stata catturata e arrestata dai carabinieri di Legnano, che l'hanno sorpresa presso la casa di riposo di Turbigo in cui è ricoverata l'anziana madre. La donna si era recata a farle visita in occasione del suo novantesimo compleanno.

Formalmente residente a Vanzaghello, la 66enne era in realtà da tempo irreperibile: si spostava continuamente tra la Francia, la Spagna e la Svizzera. Nel settembre 2016 è arrivata la condanna dalla corte d'appello di Milano.