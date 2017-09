Sicurezza: la Regione finanzia la sorveglianza delle residenze per anziani

Un milione e 400 mila euro per la videosorveglianza all'interno delle strutture e residenze assistenziali per anziani e disabili in tutta la regione. Li ha stanziati la giunta della Lombardia lunedì 18 settembre. L'idea è quella di tutelare la sicurezza delle persone fragili che vivono in queste strutture, che ora potranno usufruire di un contributo regionale per installare apparecchiature di sorveglianza video.

«Siamo stati la prima Regione d'Italia ad avere approvato una legge che tutela la sicurezza, il benessere e la dignità di anziani e disabili», ha commentato Giulio Gallera, assessore regionale al welfare: «Pensiamo che le altre REgioni guardino con attenzione all'evoluzione di questo provvedimento».

L'obiettivo è soprattutto quello di creare un deterrente per gli episodi di maltrattamenti ai danni dei disabili e degli anziani. Episodi che, naturalmente, sono circoscritti, ma risultano in ogni caso odiosi.

A pubblicare il bando saranno le singole Ats (ex Asl), a cui le residenze sanitarie assistenziali e le strutture residenziali e semiresidenziali (pubbliche e private accreditate al 31 dicembre 2016) potranno fare domanda per l'assegnazione del contributo, che sarà pari al 70% dei costi sostenuti fino ad un importo massimo di 15 mila euro.

Il primo criterio sarà quello dell'omogeneità della copertura del sistema di videosorveglianza. Il secondo criterio, il numero di posti letto della struttura. Infine l'ordine cronologico della presentazione delal domanda. Le Ats verificheranno poi l'effettiva realizzazione dell'impianto di videosorveglianza dopo l'erogazione del contributo. Nel caso in cui gli ispettori non trovassero tutto funzionante, l'Ats potrà chiedere indietro il denaro.

Ogni Ats ha ricevuto un budget specifico: si va dai 408 mila euro per l'Ats Città Metropolitana di Milano fino agli oltre 72 mila euro per l'Ats Montagna.