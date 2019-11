"Cineselvaggi Film Festival": in arrivo le produzioni realizzate dagli studenti delle scuole superiori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Itsos Albe Steiner di Milano, istituto tecnico sperimentale per l'audiovisivo, e Filmmaker, associazione punto di riferimento per i festival cinematografici di Milano, sono lieti di annunciare la prima edizione di Cineselvaggi Film Festival, evento dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti delle scuole superiori.

L'iniziativa nasce sotto l'impulso del Mibact e Miur che hanno supportato il progetto per la promozione del cinema e della cultura cineaudiovisiva nelle scuole. Dal 12 al 14 dicembre 2019 presso la Sala Cinema dell'Albe Steiner saranno proiettati i lavori finalisti del concorso ma vi saranno anche incontri e proiezioni speciali con registi affermati: un vero momento di scambio di esperienze per i giovani videomaker o aspiranti registi e la possibilità di incontrarsi tra studenti e appassionati. Cineselvaggi si declinerà in due sezioni, il Festival vero e proprio e una sezione dedicata al quartiere Corvetto (zona di Milano dove sorge l'Istituto) con le Corvetto Pills, pillole della durata di 60" di video frammenti urbani. Cineselvaggi Film Festival dal 12 al 14 dicembre 2019 SalaCinema Itsos Albe Steiner via san Dionigi 36 Milano www.cineselvaggi.it Instagram.com/cineselvaggi Facebook.com/cineselvaggi contatti info@cineselvaggi.it press@cinelselvaggi.it Phone: Tel +39 02 5391391 Fax: +39 02 5398336

Gallery