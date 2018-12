Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’Associazione Musica con le Ali - impegnata per sostenere i migliori giovani talenti italiani della musica classica - regala ai milanesi e ai turisti l’emozione di un grande concerto di Natale nella Basilica di Sant’Ambrogio. L’appuntamento, organizzato da Musica con le Ali e promosso in collaborazione con la Fondazione Enzo Hruby, è martedì 18 dicembre alle ore 21. Protagonista della serata la giovane e talentuosa violoncellista Erica Piccotti, che si esibirà insieme all’Orchestra Carlo Coccia di Novara diretta dal Maestro Alessandro Ferrari. Il programma si apre con il Concerto grosso in sol minore op.6 n.8 "fatto per la notte di Natale" di Corelli, seguito dal Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn e dalla Serenata in do maggiore per archi op. 48 di Tchaikovsky. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili Per informazioni: tel. 02.38036605 – info@musicaconleali.it ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI – E’ stata costituita a Milano nel 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica classica - e quindi a “spiccare il volo” - attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità.