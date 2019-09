Crossing distances - il tour internazionale di Nathalie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Prodotto da ASGProduzioni #CROSSINGDISTANCES, il tour internazionale di Nathalie Dopo la vittoria di X Factor e innumerevoli collaborazioni con grandi nomi della musica italiana, Nathalie debutta a Milano, Martedi 17 settembre alle ore 21 presso Corte dei Miracoli in Via Mortara, con un tour internazionale.

Il progetto Crossing Distances non solo promuoverà l’ultimo album dell’artista italo-belga Into the flow, ma intende anche tradursi in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diversità e delle distanze sociali come opportunità di crescita e arricchimento, in perfetta armonia con l’anima di ASGProduzioni, da anni sostenitrice di progetti interculturali soprattutto fra Occidente e Oriente. La stessa Nathalie afferma: «la distanza è ricchezza, soprattutto quando vi è dialogo e scambio nella consapevolezza di quanto importante possa essere conoscere prima di giudicare».

Oltre al concerto l’evento offre ai fan e ai partecipanti un importante momento di incontro e di scambio con l’artista da ricordare sui canali social sotto l’hashtag di #CrossingDistances. La musica diventa così anche uno strumento di coesione e condivisione spingendo lo spettatore ad intraprendere un percorso di ricerca e conoscenza interiore. I fan dell’artista avranno dunque l’opportunità di conoscerla in un Meet and Greet pre-concerto e, nelle successive tappe europee del tour, sarà offerta loro la possibilità di condividere con lei le tappe del viaggio.

Il tour assumerà importanza internazionale già durante la tappa del 27 settembre quando Nathalie inaugurerà l’undicesima edizione dell’Italian Film Art Festival di Seoul e successivamente, ad ottobre, in Giappone.