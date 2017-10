Aeroporto di Malpensa, contanti nascosti tra pennarelli e detersivo: scovati 40 milioni

Quaranta milioni di euro intercettati, 400mila sequestrati e sanzioni per 600mila. È il bilancio di "Cash in the clouds” dei finanzieri dalla guardia di finanza di Malpensa che, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle dogane, hanno messo a segno un'operazione contro contro il traffico illegale transfrontaliero di valuta.

Negli ultimi mesi, in seguito a un'attività di intelligence e di profiling, i militari hanno controllato quasi 4mila passeggeri con ingenti quantitativi di contanti in partenza e in arrivo dalle nazionalità più disparate. Quasi 1.900 persone hanno violato la normativa vigente che prevede l’obbligo di dichiarare in dogana gli importi di denaro contante portati al seguito pari o superiori a 10mila euro. In totale sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di circa 600mila euro e sono stati effettuati sequestri per un importo complessivo che sfiora i 400mila euro, mentre le somme di denaro contante complessivamente intercettate “in partenza e in uscita” dall’aeroporto di Malpensa sono pari a quasi 40 milioni di euro.

Malpensa: contanti nascosti nei pennarelli

Contanti nascosti in modo ingegnoso, tanto che le metodologie utilizzate sono "molto simili a quelle che vengono scoperte nell’ambito del contrasto al narcotraffico internazionale", precisano le fiamme gialle in una nota. Nel mese di luglio, è stato scoperto un cittadino cinese che aveva nascosto 18.500 euro nei pennarelli del figlio. In un altro caso i militari hanno controllato imprenditore nigeriano in partenza per Lagos (Nigeria); che aveva occultato alcune buste nei fustini di detersivo in polvere; in totale gli sono stati sequestrati 205mila euro. Non solo: alcune banconote sono risultate anche false.