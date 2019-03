Uomo accoltellato in centro a Milano, chiede ai soccorritori del 118: "Non chiamate la polizia"

Quando il personale del 118 lo stava soccorrendo per la vistosa ferita da arma da taglio che aveva sul torace, si è preoccupato di chiedere loro di non avvertire la polizia. Richiesta che - chiaramente - non è stata rispettata. Misteriosa aggressione in centro a Milano, domenica sera, attorno alle 22.

Accoltellato davanti piazza della Repubblica

A quell'ora alcuni passanti notano un uomo a terra, all'angolo tra viale Tunisia e via Vittor Pisani, davanti piazza della Repubblica, e chiamano l'ambulanza. E' ferito e perde sangue dal petto. Sul posto interviene subito un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario decide di trasferirlo in codice giallo all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Nel frattempo, ai poliziotti che lo interrogano, il ferito non riferisce da chi né come sia stato aggredito. Non ha documenti ma dice essere un cittadino pachistano di 34 anni. Non è ancora chiaro se abbia precedenti penali o meno. All'ufficio dell'Upg di via Fatebenefratelli il compito di fare luce sull'episodio.