Maltempo a Milano: un albero cade sulle auto e sui pali della luce, tram deviati in via Monti

Un albero caduto, un palo della luce piegato come uno stuzzicadenti, un'auto devastata, tram deviati ma, quel che più conta, zero feriti.

E' il bilancio della notte di pioggia e vento che ha accompagnato i sogni dei milanesi la notte tra mercoledì e giovedì. Ore tutto sommate tranquille anche secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, abituati come sono a ben altre emergenze.

La pianta in questione è stramazzata al suolo tra via Vincenzo Monti e via Leone XIII. Devastato il tettuccio di una Renault Clio rossa lasciata parcheggiata a bordo strada. I pompieri hanno lavorato a lungo per tagliare in tronchi più piccoli i rami e liberare la carreggiata.

Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la circolazione. L'incidente ha provocato disagi anche ai mezzi pubblici, perché i rami hanno interrotto la rete elettrica e su via Monti transita il tram.

L'Azienda dei trasporti milanesi ha informato i passeggeri che il tram della linea 2 diretto in piazza VI Febbraio: terminava in viale Coni Zugna/Solari. Anche il tram 19 ha modificato il suo percorso deviando da largo V Alpini a corso Sempione/Domodossola. Attivati i bus di collegamento tra corso Sempione/Domodossola e viale Coni Zugna/Colombo.

Nella tarda mattinata, attorno alle 12, un albero di grosse dimensioni è caduto al suo in viale Ca' Granda, davanti all'ospedale Niguarda. La pianta, un pioppo, fortunatamente non ha ferito nessuno. Ha solo danneggiato i cavi elettrici del tram: interrotta la linea 5, che termina la propria corsa in piazzale Istria.

🚦 #tram5 > Ospedale Maggiore: termina in ple Istria. #tram4 > Parco Nord Niguarda: termina a Maciachini (danneggiamento in fase di riparazione alla rete aerea in vle Ca’ Granda). Bus di collegamento attivi. — ATM (@atm_informa) 12 aprile 2018

🚦 #tram2 > pza VI Febbraio: termina in viale Coni Zugna/Solari; #tram19: devia da largo V Alpini a corso Sempione/Domodossola (albero caduto sulla rete elettrica in via Vincenzo Monti/Leone XXIII). Bus di collegamento attivi tra cso Sempione/Domodossola e vle Coni Zugna/Colombo. — ATM (@atm_informa) 12 aprile 2018