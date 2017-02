Droga: sette pusher arrestati in poche ore a Milano

Sette arresti per droga durante la giornata di giovedì. E' questo il bollettino della polizia di Stato di Milano.

Il primo arresto è avvenuto poco prima delle tredici, al Parco Sempione. In manette è finito un cittadino del Gambia di ventiquattro anni. L'uomo, irregolare e con precedenti per droga, furto e rapine, nascondeva addosso settantaquattro grammi di marijuana divisa per dosi.

Alle sedici e trenta, in Porta Ticinese, altezza Colonne di San Lorenzo, a finire in manette sono stati due cittadini egiziani di trenta e quarantatré anni. Avevano complessivamente nove grammi di hashish. Entrambi hanno precedenti specifici.

In serata, alle diciannove e trenta, in via Petrarca, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano di trentasei anni. L'uomo, senza precedenti, aveva cinque grammi di cocaina in dieci bustine.

Poco prima delle ventidue, in viale certosa, è stato arrestato un italiano di trent'anni con precedenti specifici. Aveva quasi cinque grammi di coca divisa in dodici bustine. Poco dopo, in via Pichi, un marocchino irregolare di ventitré anni è stato beccato con cinque grammi di hashish.

Infine, poco prima delle ventitré, in piazza Duca D'Aosta, davanti la Stazione Centrale, è stato arrestato un cittadino del Senegal di ventitré anni. Aveva sette pezzi di hashish per un peso complessivo di dieci grammi e un grammo di marijuana.