Processato per furto: era libero ma dà in escandescenza in tribunale e viene arrestato

Portato davanti al giudice delle direttissime del Tribunale di Milano per un furto compiuto su un autobus, un algerino ha dato in escandescenze quando, al termine dell'udienza, gli è stata applicata la misura del divieto di dimora nel capoluogo lombardo e mentre usciva dal Palazzo di Giustizia ha iniziato a spintonare ed inveire contro i carabinieri. Per questo è stato nuovamente arrestato.

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto l'uomo era stato arrestato perché era riuscito a portare via ad un passeggero di un bus della linea 90 a piazzale Lotto pochi euro, il telefonino e un pacchetto di sigarette che l'uomo, addormentato, teneva nel borsello. I carabinieri, però, erano riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Quando in Tribunale, poi, il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora a Milano, l'algerino ha iniziato ad urlare e se l'è presa con i carabinieri che l'hanno nuovamente arrestato per resistenza e oltraggio. L'uomo dovrà comparire ancora davanti al giudice per queste nuove accuse.