Grave incidente sul Monte Bianco, due scalatori precipitano: morto Attilio Beltrami

È Attilio Beltrami l'alpinista di 64 anni morto lunedì mattina durante una scalata nel Gruppo del Monte Bianco. La notizia è stata resa nota dal Soccorso alpino e speleologico lombardo, ente di cui faceva parte.

Secondo una prima ricostruzione Beltrami stava affrontando l’ultima parte della salita al Mont Dolent (3820 m), nella testata della Val Ferret. Era in cordata con un ragazzo di 23 anni residente in provincia di Milano quando sono precipitati per alcune centinaia di metri. Un altro alpinista ha visto l'incidnete e ha subito dato l'allarme: sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Aosta e insieme alla Guardia di Finanza di Entrèves che si sta occupando della ricostruzione dell’accaduto. Per Beltrami non c’era più nulla da fare, l’équipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso; il ragazzo, invece, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Una tragedia per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: "L'evento — si legge nella nota — ha sconvolto tutti i soccorritori che conoscevano Gianni da decenni, una delle figure storiche del Soccorso lombardo: entrato nel CNSAS come tecnico di soccorso speleologico, ha poi proseguito acquisendo la qualifica di soccorritore alpino e di tecnico di elisoccorso; per diversi anni ha curato l’organizzazione della presenza del CNSAS al Giro d’Italia. Per trent'anni ha ricoperto il ruolo di delegato della XIX Zona Lariana, una delle più vaste d’Italia per territorio, che include le province di Lecco, Como, Varese e Pavia. È stato anche vice presidente regionale".

I soccorritori del Cnas si sono stretti attorno alla famiglia di Beltrami: "Un pensiero di cordoglio sincero e commosso va ai familiari da parte di tutti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, che ricorderanno Gianni Beltrami come una persona di grande competenza e generosità".