Paura in una scuola elementare di Melegnano: evacuati 270 bambini per una fuga di gas. Foto

Paura in una scuola elementare di Melegnano (Milano), lunedì pomeriggio: l'interno istituto è stato evacuato per una fuga di gas.

Complessivamente, fa sapere il 118, sono stati coinvolti 270 bambini. Nessuno dei quali però sarebbe rimasto intossicato.

Sul posto, in via Lazio, dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono stati inviati diversi mezzi: elisoccorso, nove tra ambulanze e autoinfermieristica per valutare la gravità dell'evento.

Allertati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.