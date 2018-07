Fotografa le parti intime delle donne con la gonna in un hotel e poi picchia un carabiniere

Con un cellulare in mano cercava vanamente di scattare delle fotografie alle parti intime di tutte le donne con la gonna che passavano lungo la strada o che sostavano nella hall di un hotel. Poi, quando i carabinieri hanno cercato di identificarlo, si è scagliato contro i militari con calci e pugni. A finire in manette è un cittadino bulgaro di 33 anni.

L'uomo, in Italia senza una residenza ufficiale e senza precedenti penali, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A lanciare l'allarme nella tarda mattinata di domenica è il personale di un albergo milanese di via Desiderio, in zona Lambrate. Sul posto arrivano i militari della Pattuglia mobile di zona della Compagnia Duomo. Quando vede le divise, l'uomo ha una reazione tutt'altro che collaborativa: ne nasce una colluttazione al termine della quale i carabinieri riescono a fermarlo. Uno dei militari ha riportato alcune escoriazioni per una prognosi di sette giorni.

Un altro maniaco davanti a un hotel

Nella stessa zona, ma durante la serata di domenica, un sedicente cittadino bulgaro è stato denunciato a piede libero dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, un 38enne, si era calato i pantaloni per masturbarsi, davanti a un hotel in via Pecchio.