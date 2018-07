Cade dal gommone e si inabissa: milanese trovato morto nel Lago Maggiore, la tragedia

Per cause ancora da capire è caduto dal gommone sul quale stava viaggiando per raggiungere la sua imbarcazione, poco distante. Immediatamente si è persa ogni traccia del suo corpo. E' morto così un milanese di 74 anni nel pomeriggio di giovedì, nelle acque del Lago Maggiore, davanti al comune di Porto Valtravaglia (Va), in località punta Molina.

La tragedia è avvenuta attorno alle 14. Alcuni turisti dalla riva hanno visto il gommone, un piccolo fender, inabissarsi. Gli addetti di un cantiere nautico hanno tentato di soccorrere la vittima senza riuscirci.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: in particolare, gli specialisti del soccorso acquatico del distaccamento di Luino con un natante e gli aereosoccoritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 82”. Da Milano sono giunti arrivati i sommozzatori per le ricerche.

Il cadavere del pensionato è stato trovato dopo sei ore: si trovava ad una profondità di circa 27 metri. Le indagini per capire le cause dell'incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Luino.