La carta d'identità lo indica come "nubile": arrestato noto sorvegliato speciale a Milano

Sorvegliato speciale arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Si tratta di un volto noto della criminalità milanese, Pietro Matranga. L'uomo, palermitano classe '51, doveva trovarsi nella sua abitazione dalle 21 alle 7, visto il suo curriculum criminale. E' un pluripregiudicato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, evasione, rapina, ricettazione e falsità materiale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dopo aver trascorso in carcere diversi anni.

Gli agenti di polizia effettivamente lo trovano all'interno dell'abitazione ma quando gli chiedono un documento esibisce una carta d'identità rilasciata dal Comune di San Giuliano Milanese (Mi) nel 2009 valida per l’espatrio. I poliziotti notano subito delle anomalie sul documento: appunto non riportava la dicitura "non valida per l'espatrio" apposta già al momento dell’emissione, riportava nello stato civile la dicitura nubile al posto di celibe e risultava prodotta senza l’utilizzo dei previsti elementi di sicurezza anti-contraffazione.

Il pregiudicato è stato quindi accompagnato in questura, mentre il documento in esame è stato sottoposto ad accertamenti tecnici di tipo ripetibile da parte di personale specializzato dell'Ufficio falso documentale della Scientifica. Il documento, prodotto imitando gli elementi di sicurezza anti contraffazione, è risultato un clone quasi perfetto, ma privo delle limitazioni che erano state apposte sul documento originale.

Gli agenti hanno eseguito poi una perquisizione presso l’abitazione di Matranga e hanno trovato una patente di guida interamente contraffatta, 113 grammi di hashish e quasi un grammo di marijuana. Per lui si sono riaperte le porte del carcere.