Sparatoria in viale Monza a Milano: ecco chi è l'uomo che aveva in mano i due coltelli

Dopo la sparatoria in viale Monza a Milano gli investigatori della squadra mobile hanno passato al setaccio la vita dell'uomo che brandiva i due coltelli. Si tratta di Danso Bakary: 22 anni, cittadino gambiano, irregolare sul territorio italiano e pregiudicato. Deve rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

VIDEO | La folla urla «Sparagli, sparagli!»

Il 22enne aveva altri sette alias, lo scorso anno era stato arrestato per spaccio e confinato in carcere. Nel pomeriggio di sabato i poliziotti hanno perquisito l'appartamento di via Arquà dove probabilmente viveva: all'interno sono stati trovati dieci suoi connaizonali, sei irregolari in Italia. Per tre di loro sono scattate le manette: uno di loro aveva 27 grammi di marijuna addosso; il secondo ha tentato di disfarsi di 24 involucri tra coca e marijuana. Un terzo gambiano è stato arrestato per violazione dei domiciliari, provvedimento sempre legato agli stupefacenti.

ViDEO | L'intervento della polizia ripreso da un agente

Gli investigatori non esludono che l'appartamento sia un punto di ritrovo per il confezionamento delle sostanze stupefacenti prima di essere spacciate nella zona.

VIDEO | Polizia insegue l'uomo armato