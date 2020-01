Milano, dalla Regione Lombardia 10 milioni di euro per le persone che vivono in difficoltà

Oltre 10 milioni di euro per percorsi di inclusione a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio attraverso programmi di intervento territoriale.

Lo stabilisce un decreto della Regione Lombardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale per attivare strategie di lotta alla povertà. Al fine di realizzare progetti di sperimentazione (da un minimo di 2 ad un massimo di 6 per Ambito) sono state messe in campo le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a favore dell'inclusione attiva delle persone che vivono in condizioni di disagio.

I percorsi

Il budget è ripartito su 14 Aree territoriali, ciascuna con un proprio referente di 'Programma d'intervento territoriale' e corrisponde al contributo pubblico massimo assegnabile a ciascun territorio di riferimento, a partire da un minimo di 300.000 euro e a seconda degli indicatori sociali ricavati (percentuale di disoccupati, di inattivi e di utenti che si sono rivolti ai servizi socio-assistenziali e del lavoro).

Nel dettaglio: 775.000 euro per la provincia di Varese; 591.000 euro per la provincia di Como; 300.000 euro per la provincia di Sondrio; 1,2 milioni di euro per il Comune di Milano; 1,7 milioni di euro per la Citta' Metropolitana di Milano; 300.000 euro per la provincia di Lodi; 1,2 milioni per la provincia di Bergamo; 1,3 per la provincia di Brescia; 462.000 euro per la provincia di Pavia; 380.000 euro per la provincia di Cremona; 365.000 euro per la provincia di Mantova; 312.000 euro per la provincia di Lecco; 811.000 per la provincia di Monza e Brianza; 350.000 euro per l'Area Interna Alto Lago di Como e valli del Lario.

Nel Comune di Milano i disoccupati (15%) sono 43.162 e gli inattivi 224.765, a fronte di 122.161 utenti che si sono rivolti ai servizi socio-assistenziali e 19.691 ai servizi del lavoro; in provincia di Milano sono presenti 57.878 disoccupati (20%) e 301.000 inattivi, a fronte di 163.812 che si sono rivolti ai servizi socio-assistenziali e 26.405 ai servizi del lavoro.

Per la valorizzazione delle persone in condizioni vulnerabili

"La strategia - ha commentato l'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani - prevede un approccio integrato a sostegno della valorizzazione delle persone in condizioni vulnerabili, e dello sviluppo e della crescita dei territori a rischio marginalità. Per noi infatti - ha concluso - rivitalizzare le aree lombarde colpite da isolamento geografico, o calo demografico e bassi livelli di servizi, è un impegno primario che intendiamo mantenere, aumentandone le opportunità e migliorarne le condizioni di vita degli abitanti".