11 settembre: commemorazione dai vigili del fuoco, «eroi quotidiani»

Si è svolta domenica 10 settembre la commemorazione dell'11 settembre 2001 alla caserma dei vigili del fuoco di via Sardegna (zona piazza Piemonte). L'ha organizzata il Municipio 7, nel segno del ricordo di quella tragica giornata con l'attentato aereo al World Trade Center di New York.

Il Municipio ha scelto di organizzare una visita guidata alla "sua" caserma dei vigili del fuoco per ricordare e rendere omaggio al sacrificio di centinaia di vigili del fuoco americani, veri e propri eroi che persero la vita per salvare migliaia di persone intrappolate nelle Torri Gemelle. La manifestazione si è svolta in via Sardegna a mezzogiorno.

«Sarà un'occasione per tutti per osservare i preparativi con cui i vigili del fuoco rispondono alle chiamate d'intervento», aveva dichiarato Barbara Beretta, Forza Italia, presidente della commissione cultura del Municipio: «Abbiamo pensato di realizzare questo evento per esprimere gratitudine e riconoscenza all'impegno di questi uomini valorosi che quotidianamente rischiano la vita per la collettività».

«Da 16 anni combattiamo nelle nostre città una guerra invisibile e non convenzionale. Dobbiamo essere grati a tutte le forze dell'ordine, compresi i pompieri, che con abnegazione difendono le nostre libertà e rispondono con coraggio alle emergenze. Molto spesso con mezzi obsoleti e percependo uno stipendio troppo basso se paragonato al rischio», aveva aggiunto Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

«Noi non dimentichiamo», ha commentato Marco Bestetti, presidente del Municipio 7: «E siamo grati ai nostri angeli custodi per il quotidiano spirito di servizio verso i nostri cittadini. Il pompiere paura non ne ha!