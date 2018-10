16enne si sente male tra i banchi di scuola: dichiarata morte cerebrale

Una studentessa di 16 anni era stata soccorsa dal 118 martedì 16 ottobre nella scuola di piazza Bianchi a Melegnano. Il personale sanitario era accorso dopo che la giovane aveva accusato una grave crisi respiratoria. Sul posto erano arrivati diversi mezzi dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, che avevano subito constatato la gravità della situazione. La 16enne infatti era stata trasportata via in arresto cardiaco e sin da subito si era temuto per la sua vita. Ieri la triste notizia della morte cerebrale della ragazza.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori la studentessa, come riportato dal personale del 118, risultava incosciente. Inutile il trasporto all'Ospedale San Raffaele, dove la giovane è stata poi dichiarata cerebralmente morta. Il malore, dovuto a una crisi asmatica, era sopraggiunto mentre la ragazza si trovava in una delle aule della scuola Afol in piazza Bianchi. Qui la 16enne, di origine senegalese e residente a Mediglia, frequentava uno dei corsi di formazione per l'avviamento professionale.