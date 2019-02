Sequestrate 23 auto e moto in un giorno: erano senza assicurazione o rubate

Un totale di 23 auto e moto sono state sequestrate dalla polizia a Bruzzano nel corso della giornata del 6 febbraio. I veicoli erano senza copertura assicurativa e, nel caso di un'auto, provento di furto.

Gli agenti del commissariato 'Comasina', a un mese di distanza dalla scoperta della Officina abusiva di Bruzzano, hanno effettuato controlli fino a sera per le vie Giovi, Pellegrino Rossi, Broglio, Viale Jenner angolo Via Farini, via Bisanti, Via Stesani fino a piazza Bausan. Nel corso dell'operazione sono stati controllati 22 esercizi pubblici, emesse sette sanzioni amministrative e identificate 192 persone, di cui 18 italiani e 48 extracomunitari con precedenti penali e di polizia.

(Il sequestro della polizia)

Come nel corso dell'intervento di gennaio, la polizia ha trovato nuovamente auto e moto sprovviste di assicurazione. Sono stati 23 in totale i veicoli posti sotto sequestro. Un'auto rubata, inoltre, dopo essere stata rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto.