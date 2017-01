Pioggia ghiacciata e incidenti: chiusa parte dell'Autostrada A8 Milano-Varese

L'autostrada A8 Milano-Varese è stata parzialmente chiusa al traffico nella serata di giovedì 12 gennaio a causa di pioggia ghiacciata. Lo ha comunicato società autostrade con una nota sul proprio sito web.

Nello specifico l'arteria stradale è stata chiusa tra il bivio con la A9 e Varese in entrambe le direzioni e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra il bivio con la A9 e Chiasso in entrambe le direzioni. Nei tratti interessati si sono verificati diversi incidenti.

La pioggia ghiacciata può verificarsi in casi di temperature al suolo molto basse, ma non è prevedibile e soprattutto non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale «seppure abbondantemente eseguite, come in questo caso anche in fase preventiva fin dal pomeriggio di oggi», precisa la nota della Società.