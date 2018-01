Bloccata sul versante della montagna con una gamba rotta: salvata dal soccorso alpino

Avevano risalito tutto il versante della montagna fino al Passo di Croce Arcana, ma durante la discesa con gli sci è avvenuto l'incidente. È caduta fratturandosi una gamba ed è rimasta bloccata sul crinale. È stata salvata dal soccorso alpino dopo una lunga operazione terminata nel tardo pomeriggio di lunedì 1° gennaio. È successo sugli Appennnini a Fanano (Modena), protagonista del fatto una 37enne milanese.

La donna — come ricostruito dal soccorso alpino — era partita in compagnia di due amici la mattina da Capanno Tassoni e avevano risalito tutto il versante fino al Passo di Croce Arcana. L'incidente è avvenuto durante la discesa, poco sotto il crinale che tocca i 1700 metri di quota: la 37enne pare abbia perso il controllo degli sci e sia rovinata sulla neve rompendosi una gamba.

Essendo la zona non coperta dal servizio di rete mobile, per chiamare i soccorsi gli amici sono dovuti scendere con gli sci fino al rifugio di Capanno Tassoni, lasciando la compagna immobile sulla neve. La squadra di terra del Saer, composta da una quindicina tra tecnici e infermieri, è stata attivata intorno alle 15. I tecnici hanno raggiunto la donna dopo aver percorso circa 4 km di salita con gli sci d'alpinismo. Attivato anche l'elisoccorso di Pavullo, che a causa del vento non ha però potuto raggiungere la 37enne, scaricando l'equipaggio, composto anche dal medico, più a valle.

Raggiunta dai soccorritori la ragazza è stata immobilizzata e stabilizzata, quindi trasportata con la barella fino a Capanno Tassoni, dove era c'era l'ambulanza. Successivamente è stata trasportata all'ospedale di Pavullo per i primi accertamenti. Sul lungo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fanano e di Pavullo.