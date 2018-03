Allarme bomba in metro: M1 rossa ferma tra Molino Dorino e Rho Fiera "per verifiche"

Nella mattinata di mercoledì 14 marzo la circolazione della linea M1 metropolitana rossa di Milano è stata sospesa dalle 8.45 alle 10 tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera per "intervento delle autorità di pubblica sicurezza nella stazione di Rho Fiera". Ne dà notizia l'azienda trasporti milanesi con una nota.

⚠️ #M1: temporaneamente sospesa tra Molino Dorino e Rho Fiera (in corso intervento delle Autorità di pubblica sicurezza). Bus sostitutivi disponibili nella tratta non servita. #MCE2018 @mcexpocomfort — ATM (@atm_informa) 14 marzo 2018

A causare l'allarme, secondo quanto riferito dall'azienda trasporti milanesi, uno zaino abbandonato sulla banchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano che hanno evacuato la stazione e richiesto l'intervento degli artificieri. Successivamente i militari hanno accertato la non pericolosità del pacco.

In superficie era stato istituito un servizio con bus sostitutivi nella tratta interrotta. Anche la Polizia Locale è intervenuta per cercare di regolare l’intenso traffico in superficie dovuto alla concomitanza dell’evento Expocomfort alla Fiera.