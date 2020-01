Tragedia a Bareggio, trovato morto l'anziano che si era perso in campagna dopo l'incidente

Sono terminate con un tragico epilogo le ricerche di Pierfranco Steffenini, l'anziano di 82 anni che era disperso nelle campagne del Parco agricolo Sud Milano dopo l'incidente in via Cascina Roncaglia a Cusago in cui, nella notte tra domenica e lunedì 13 gennaio, era rimasto coinvolto insieme alla moglie.

Il corpo dell'anziano, come riferito dai militari del comando provinciale di Milano, è stato trovato intorno alle 13 in un canale di irrigazione (vuoto) nei campi di Bareggio, diverse centinaia di metri più a Nord rispetto al luogo dell'incidente. i carabinieri stanno eseguendo i rilievi ma per il momento non è chiaro se sulla salma ci siano segni di violenza, non è escluso che l'uomo sia morto a causa del freddo.

L'incidente e l'auto nel fosso

Per cause ancora non note, la Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano lui e la moglie, anche lei ottantenne, era finita fuori strada accanto a un canale d'acqua nella notte tra domenica e lunedì 13 gennaio. La donna era stata ritrovata la mattina dopo in ipotermia ed è stata portata in ospedale in condizioni gravi, mentre lui non è mai più stato rintracciato.

Secondo quanto ricostruito finora pare che l'uomo si fosse allontanato dal luogo dell'incidente, probabilmente per cercare aiuto. L'ultima persona ad averlo visto in vita sarebbe una donna che vive in una cascina nelle vicinanze. La donna lo avrebbe incontrato verso le tre di notte fuori dalla sua abitazione ma l'anziano si sarebbe allontanato appena lei ha detto di voler allertare i carabinieri.

L'82enne è stato cercato (anche grazie all'elicottero dei vigili del fuoco) per tutta la giornata di lunedì e martedì erano entrati in azione anche droni e i cani molecolari. Mercoledì il tragico epilogo.