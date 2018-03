Neve, ghiaccio e "gelicidio": l'autostrada A1 chiusa da e per Milano, nel caos anche i treni

Treni cancellati e in ritardo. Un tratto di Autostrada, per distacco il più importante del Paese, chiuso al traffico. E, inevitabilmente, disagi e problemi. Milano e il Nord Italia fanno i conti con l'ondata di maltempo che da giovedì sta portando neve, ghiaccio e temperature decisamente invernali su quasi tutte le grandi città.

Venerdì mattina - quando anche su Milano la neve è tornata a cadere intensa - a causare i problemi maggiori è stato il gelicidio, che ha costretto Autostrade per l'Italia e Rete ferroviaria italiana a chiudere alcuni tratti delle proprie "reti".

Chiusa la A1 da Sasso Marconi a Milano

I disagi più importanti si registrano sulla A1, dove proprio a causa della pioggia gelata risulta chiuso - informa l'azienda - "il tratto tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni".

Lo stop, inevitabilmente, ha dato vita a lunghe code e incolonnamenti sull'autostrada del Sole e ai caselli.

Il "fenomeno del gelicidio non può essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti — è la spiegazione di Autostrade — si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore. La chiusura resta l’unica garanzia di sicurezza: dove possibile, in base alla intensità del fenomeno, saranno disposte riaperture parziali solo per veicoli leggeri scortati da safety car».

Neve e gelo, treni in ritardo e cancellati

Problemi anche per i treni, con Trenitalia che ha sospeso la circolazione sulla linea Genova-Milano a causa - spiega Rfi - "del ghiaccio sulle linee di alimentazione elettrica dei treni". Cancellazioni e ritardi - evidenzia l'azienda - sono possibili anche su tutte le altre direttrici interessate dal maltempo.

Trenord, dopo le cancellazioni preventive di giovedì, per venerdì ha invece garantito - si legge in una nota - "l'intera offerta del trasporto ferroviario regionale". "Considerate le instabili condizioni meteo - l'avviso - permarranno alcuni rallentamenti, specialmente nell'area di Milano".

Mezzi Atm regolari in città

A Milano, invece, il piano neve ha funzionato alla perfezione.

Come già successo giovedì, infatti, i mezzi Atm - sia le metropolitane che autobus e tram - risultano attivi e regolari su tutte le linee. Pochi i disagi anche in città, dove le strade sono state preventivamente salate e pulite.