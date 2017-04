Cinisello, fermato dalla polizia: uomo scappa e abbandona i quattro figli piccoli nel furgone

Appena ha capito che non aveva più nessuna possibilità di sfuggire agli agenti, è sceso del mezzo ed è scappato verso i campi. E lo ha fatto, incredibilmente, abbandonando sul furgone quattro bimbi piccolissimi, con ogni probabilità suoi figli.

A Cinisello, da mercoledì mattina, è caccia all’uomo che, dopo essere stato fermato dagli agenti in via Menotti, è fuggito lasciando ai poliziotti quattro bimbi.

Sul furgone a bordo del quale viaggiava il fuggitivo, infatti, gli uomini del commissariato di Cinisello hanno trovato due piccoli di un anno, un bambino di due anni circa e uno un po’ più grande, di quasi cinque anni.

La prima ipotesi è che il presunto padre dei bimbi abbia qualche condanna da scontare e che per questo sia fuggito, preferendo “sacrificare” i piccoli. Al momento, sembra che nessuno conosca i quattro bambini neanche nel vicino accampamento rom di via Menotti.

Per ora, i quattro - dopo una visita al Bassini - sono stati accolti dalla polizia e dalla Locale e poi trasportati in una comunità per minori in attesa delle decisioni del giudice.