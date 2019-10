Abbandona in mezzo alla strada una mucca agonizzante: pastore denunciato

Cercava pascoli per le sue mucche, ma quando una di loro è caduta per sbaglio da una scarpata piombando su una strada e, ferita, non poteva muoversi, l'ha abbandonata dov'era, allontanandosi con le altre. Ma i carabinieri non ci hanno messo molto a rintracciarlo e a denunciarlo: ora risponde di abbandono di animali.

E' successo circa due settimane fa, ma si è saputo soltanto adesso. Il protagonista è un giovane pastore di Legnano, ha 26 anni e lavora per conto di un'azienda agricola bresciana. Si trovava, con una trentina di mucche al seguito, in Val Vigezzo (Vb), e stava conducendo i bovini ai pascoli della "perla" piemontese.

Ad un certo punto è accaduto l'incidente: la mucca è precipitata in strada, a Craveggia, e il pastore se n'è disinteressato proseguendo con gli altri capi verso i pascoli. Automobilisti di passaggio hanno chiamato i carabinieri della valle che a loro volta, mentre mettevano in sicurezza l'area, hanno contattato il veterinario dell'Asl che, sul posto, ha constatato le gravissime ferite e fratture del bovino, tali da essere costretto a disporne l'abbattimento effettuato da un macellaio della zona.

Denunciato per abbandono di animale

I carabinieri hanno rapidamente rintracciato il pastore denunciandolo per abbandono di animale e multandolo per 820 euro per le violazioni al codice della strada. Della multa, in solido, risponde anche il titolare dell'azienda agricola.

(foto Ossolanews.it)