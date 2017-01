Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

COMUNICATO STAMPA Milano, 13 gennaio 2017 Abbiategrasso dedica un parco alla memoria del fondatore dei Lions clubs nell'anno del loro centenario Un parco comunale nel centro di Abbiategrasso è stato intitolato a Melwin Jones fondatore dei Lions Club, proprio nel giorno della sua nascita, oggi 13 gennaio. La cerimonia si è svolta in mattinata alla presenza del sindaco della città, Pierluigi Arrara e del Governatore dei Lions del distretto di Milano, Alberto Arrigoni. La dedica del parco cittadino rientra nelle celebrazioni del centenario della fondazione del Lions Clubs Internationals avvenuta a Chicago il 7 giugno 1917, per promuovere l'impegno dei talenti per il miglioramento delle comunità. Il presidio del territorio, ha ricordato il governatore dei Lions, rientra nel progetto di rendere tangibile la nostra presenza al fianco delle istituzioni per aiutare il prossimo cominciando dai luoghi in cui viviamo e una "targa", ha ricordato il sindaco di Abbiategrasso, non è un semplice rito privo di significato ma rappresenta la volontà di ricordare la storia e con essa le azioni concrete compiute dagli uomini.