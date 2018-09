Milano, abortisce e nasconde il feto: ragazza denunciata, il bimbo trovato morto in casa

Avrebbe nascosto il suo piccolo, già morto, nel proprio appartamento. Poi, quando ha capito che non avrebbe avuto altra scelta, sarebbe andata in ospedale ed è stata scoperta.

Una ragazza di ventuno anni, una giovane di origini filippine, è stata denunciata dalla polizia per occultamento di cadavere e per l'articolo 19 della legge 194, che punisce chiunque causi un'interruzione volontaria di gravidanza.

La ventunenne è stata soccorsa lunedì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivata con una grave emorragia in corso. I medici hanno immediatamente capito che poteva trattarsi di un aborto e hanno avvisato la polizia.

Agli agenti è bastato perquisire l'abitazione - un appartamento in zona Villa San Giovanni in cui la ragazza vive con i genitori - per trovare il feto partorito dalla giovane soltanto poche ore prima.