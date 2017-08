Milano, sul muro della piscina comunale compare la sigla "Acab"

Acab. Acronimo di "All cops are bastard", in italiano? Tutti i poliziotti sono bastardi. È la sigla che è comparsa sui muri della piscina Romano di via Ponzio nel municipio 3 di Milano. Il fatto è stato denunciato da Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.

"Ho scritto immediatamente al sindaco Sala, all'assessore Guaineri e alla direzione di Milanosport affinché domani stesso si provveda a coprire la scritta infame — ha scritto in una nota il consigliere di minoranza —. È colpa della sinistra al governo della città, che tollera l'imbrattamento di monumenti e muri vari, se nel silenzio più totale il tiro di chi si muove nell'illegalità si sia alzato verso il patrimonio pubblico. Che fine faremo di questo passo? Sala permetterà che certe scritte compaiano anche sui muri di Palazzo Marino?"