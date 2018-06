Semina il panico nella sede della Lega con un'accetta: condannato a un anno di carcere

Con un'accetta aveva provocato il panico all'indomani delle elezioni del 4 marzo, fuori dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano. E’ stato condannato a un anno di carcere. L'aggressore - R. P., 54enne con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio e con problemi psichici - avrebbe avvicinato la vittima e gli avrebbe urlato "Leghista di merda" per poi cercare di colpirlo con un'arma bianca.

"E' Qualcuno ha cercato di colpirmi - ha raccontato la vittima, un 46enne tecnico dell'emittente radiofonica, a MilanoToday -. Ringraziando Dio non ci è riuscito". "Fate schifo, adesso vengo da voi" avrebbe poi detto l'aggressore manifestando l'intenzione di indirizzarsi verso la sede del Carroccio. Ma pochi istanti dopo il suo "blitz" è stato interrotto dai carabinieri.

Il giudice monocratico del Tribunale del capoluogo lombardo lo ha condannato per resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravata e di detenzione di droga ai fini di spaccio, in casa aveva infatti anche 30 grammi di hashish. L'imputato sta seguendo un percorso di riabilitazione all’interno di una struttura dove gli è stato concesso di scontare gli arresti domiciliari.

I carabinieri sul posto - Foto © Canta

Durante il processo, il 54enne ha spiegato che tutto è nato per un diverbio, nato per un equivoco. Aveva portato con sé l'arma solo per difesa personale, perché aveva da poco ritirato la pensione.

“Il mio gesto è stato mal interpretato dai carabinieri”, ha poi detto riguardo al pugno con il quale colpì uno dei carabinieri intervenuti. Tesi che non ha convinto il giudice monocratico che lo ha condannato. Il suo difensore, l’avvocato Martino Cavalleri, ha già preannunciato ricorso in appello.