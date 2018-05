Donna accoltella il suo amante perché gelosa: arrestata, va ai domiciliari in casa col marito

Prima ha accoltellato il suo amante perché voleva che fosse solo suo. Poi ha chiesto aiuto al 118, probabilmente pentita per il gesto. Quindi è finita agli arresti domiciliari, ma non da sola.

Storia da contrappasso dantesco nel Milanese, dove una donna di quaranta anni - residente a Pantigliate - è stata arrestata con l'accusa di lesioni per aver aggredito il suo amante, un ragazzo di ventisei anni.

La 40enne, stando a quanto si apprende, la scorsa notte avrebbe accoltellato il giovane alla schiena all'interno di un appartamento in cui i due si incontravano in gran segreto, proprio perché la signora è sposata. La coltellata, che ha ferito il 26enne sotto la scapola, sarebbe arrivata al culmine di una lite nata perché l'arrestata voleva che il ragazzo non avesse altre relazioni.

A dare l'allarme è stata proprio la 40enne, che ha chiesto l'intervento del 118, che a sua volta ha allertato i carabinieri. Il 26enne, ferito, è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico San Donato, dove si trova non in pericolo di vita. Lei, invece, è finita agli arresti domiciliari e dovrà - ironia della sorte - restare sempre nella stessa casa in cui vive suo marito.