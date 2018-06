Geloso della compagna, la prende a pugni e l'accoltella

Una donna di 51 anni è stata accoltellata dal compagno venerdì sera in via Segneri.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo, un algerino di 47 anni con precedenti, disoccupato, non avrebbe credo alla 51enne che gli aveva detto "che era andata a cena da un'amica".

Al rientro della donna, prima è nato un burrascoso diverbio; poi l'ha colpita con dei pugni in testa. Infine prende coltello e la ferisce alla gamba. Lei cerca rifugio in cortile e urla. I vicini sentono le grida d'aiuto e chiamano carabinieri.

L'uomo è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Su di lui pendeva un'ordinanza del questore di Pavia per essere allontanato dal territorio nazionale. Le condizioni della vittima per fortuna non sono gravi.