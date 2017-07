Accoltella controllore su un treno per Milano: aggressore arrestato nei pressi della stazione

E' stato fermato nella serata di mercoledì, l'uomo che ha accoltellato un controllore su un treno di Trenord della linea Piacenza-Milano, a Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi. La Polfer di Codogno lo ha fermato sulla banchina della locale stazione, vicinissimo al luogo dove si sono svolti i fatti.

L'aggressione sul Piacenza - Milano

L'aggressione è avvenuta alle 7 di mattina. Il controllore, secondo quanto è stato riportato dalle forze dell'ordine, è stato accoltellato alla mano dopo aver chiesto il biglietto. Poi, alla stazione di Codogno, è stato fatto scendere e portato in ambulanza all'ospedale.



L'aggressore avrebbe immediatamente estratto e usato il coltello contro l'uomo in divisa. Secondo la prima ricostruzione, nel tentativo istintivo di difendersi dal gesto del passeggero avrebbe alzato la mano e il coltello gliel'avrebbe trapassata. Il passeggero violento è riuscito a scappare aprendo le porte del convoglio e scappando alla stazione di Santo Stefano Lodigiano.

L'episodio ha fatto scattare la rabbia dei lavoratori che chiedono maggiore sicurezza e condizioni di lavoro accettabili. Per questo hanno proclamato per lunedì 24 luglio uno sciopero di otto ore. L’agitazione è stata indetta da tutte le sigle sindacali per ricordare a regione Lombardia che “gli interventi annunciati rispetto all'implementazione del servizio di vigilanza a bordo treno sono stati disattesi” e “inoltre non è stata attivata nessuna videosorveglianza sui convogli ferroviari”.

“L’azione di sciopero - scrivono in una nota, firmata da tutte le sigle del settore - interesserà il personale equipaggio treno - macchinisti e personale di bordo - ed il personale addetto all'assistenza alla clientela dipendente di Trenord e sarà articolato dalle ore 9,01 alle 16,59 del 24 luglio 2017”.

Controllore accoltellato: la nota del governatore Maroni

"Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, appena appresa la notizia del ferimento del capotreno, si è subito messo in contatto con il direttore dell'ospedale di Lodi, Giuseppe Rossi, dove il ferito e' stato ricoverato". Lo fa sapere la Regione Lombardia. "Il presidente Maroni è stato rassicurato circa le sue condizioni, che non sono fortunatamente gravi - prosegue la nota -. Dopo la rimozione del coltello e le cure adeguate, il capotreno e' stato infatti dimesso e tornerà domani all'ospedale per una visita di controllo".