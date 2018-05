Milano, litiga con il fidanzato e lo accoltella: incastrata dalle macchie di sangue in strada

Le tracce di sangue lasciate in strada dalla sua vittima hanno portato i carabinieri fino in casa sua. E a quel punto lei, impassibile e fredda, ha ammesso la follia compiuta poco prima.

Una donna di trentasette anni, italiana e con precedenti per droga, è stata denunciata giovedì mattina dai militari della Pmz della compagnia Milano Duomo con l'accusa di lesioni nei confronti del suo fidanzato, un uomo di quarantacinque anni.

A dare l'allarme, pochi minuti prima delle 5, sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo camminare in via Imbonati con una grossa ferita al braccio.

Soccorso dal 118, il 45enne è stato trasportato al Niguarda in codice giallo e ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato e aggredito da alcune persone che avevano cercato di rapinarlo e che, dopo la sua reazione, lo avevano accoltellato.

I militari, per nulla convinti della sua versione dei fatti, hanno seguito le macchie di sangue lasciate dall'uomo sul marciapiedi e sono così arrivati fino all'ingresso di un appartamento proprio in via Imbonati. Lì hanno trovato la donna, che senza troppi giri di parole ha ammesso di aver litigato con il compagno e di averlo accoltellato per paura di una sua aggressione.

Lei - che proprio come il fidanzato ha problemi di tossicodipendenza - è stata denunciata a piede libero, mentre la vittima è stato dimessa poco dopo dall'ospedale.