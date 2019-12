Milano, litigano in casa per l'eredità: uomo di 82 anni accoltella il figlio alla gola e scappa

La lite in casa per i soldi, poi il fendente sferrato con violenza e la fuga, durata pochissimo. Follia mercoledì mattina in un condominio di corso Plebisciti a Milano, dove un uomo di ottantadue anni ha accoltellato al collo suo figlio di cinquanta prima di andarsi a costituire.

Stando a quanto appreso, il tentato omicidio è avvenuto alle 11.50 nella casa del 50enne. Lì, padre e figlio hanno discusso per motivi di eredità e, al termine del litigio, l'82enne avrebbe colpito la vittima con una coltellata alla golla.

L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato alla clinica Città Studi dove è stato immediatamente operato per una lesione alla faringe: è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

È stato lo stesso aggressore, che in un primo momento era scappato, a consegnarsi poco dopo al commissariato di polizia Monforte Vittoria. L'82enne è stato poi formalmente arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e messo ai domiciliari. Nel suo appartamento i militari hanno trovato anche fucili da caccia e pistole che erano regolarmente denunciate e che sono state ritirate.