Via Martinelli, donna si barrica in casa e accoltella suo marito: l'uomo è gravissimo

Si è asserragliata in casa minacciando di fare male a se stessa e a suo marito. Poi, quando i carabinieri e i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento, ha tenuto fede alle sue tragiche promesse e ha sferrato una coltellata contro l’uomo.

Tragica lite familiare venerdì pomeriggio in via Martinelli a Milano, dove una donna - una sessantenne con problemi psichiatrici certificati - ha accoltellato il compagno di sessantanove anni con il quale si era chiusa in casa.

Verso le 14.30, stando alle primissime informazioni raccolte da MilanoToday, la signora ha “preso in ostaggio” la vittima e ha rifiutato di aprire la porta ai soccorritori del 118 che volevano provare a tranquillizzarla e curarla.

Quando medici e carabinieri hanno varcato la soglia - la porta sarebbe stata aperta da alcuni parenti in possesso delle chiavi -, la sessantenne ha reagito e ha accoltellato il marito.

L’uomo, soccorso dai dottori, è stato trasportato al Policlinico in condizioni gravissime: stabilizzato, è stato subito trasferito in sala operatoria. La donna, invece, si trova all’ospedale San Paolo, probabilmente per ricevere cure psichiatriche.

In via Martinelli sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Milano, che stanno ricostruendo con esattezza le cause del dramma.