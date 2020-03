Milano, lite finisce nel sangue: uomo accoltella la moglie alla gola, poi cerca di ammazzarsi

Avrebbero discusso in casa e in un attimo dalle parole lui sarebbe passato ai fatti. Così, avrebbe impugnato un coltello e lo avrebbe conficcato nella gola di sua moglie. Poi, con quella stessa arma, avrebbe cercato di togliersi la vita.

Tentato omicidio suicidio lunedì pomeriggio in un appartamento di via Lorenteggio a Milano, dove un uomo di 47 anni ha quasi ucciso la moglie 43enne e se stesso, fortunatamente senza riuscire nel suo folle piano di sangue.

I primi a intervenire sul posto sono stati i medici, che hanno trovato i due - entrambi cittadini dominicani - stesi a terra in un lago di sangue e con diverse ferite da arma da taglio. La donna è stata portata al Niguarda, dove le è stata riscontrata una prognosi di 40 giorni, mentre il marito è finito al Policlinico a causa di un profondo fendente alla gola.

In ospedale, l'uomo - che è stato denunciato per tentato omicidio - è risultato affetto da polmonite e per questo è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus. I militari che sono entrati in contatto con lui sono già stati sospesi precauzionalmente dal servizio in attesa del risultato del test.