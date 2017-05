Accoltella militari e un poliziotto in Stazione Centrale: domenica l'interrogatorio per Hosni

Sarà interrogato domenica mattina dal gip Manuela Scudieri Ismail Tommaso Hosni, il 20enne che giovedì sera ha accoltellato due militari e un agente di polizia in Stazione Centrale a Milano. Il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta del pm Maura Ripamonti di convalida dell'arresto e di misura cautelare in carcere per tentato omicidio.

Non solo. Nelle scorse ore i pm Alberto Nobili e Alessandro Gobbis hanno aperto un fascicolo per terrorismo internazionale: su un profilo facebook attribuibile al 20enne — prima che fosse oscurato — comparivano video e scritte inneggianti allo Stato Islamico. Nel frattempo la Digos sta indagando sulle sue frequentazioni e, in particolare, su un cittadino libico che potrebbe averlo aiutato a radicalizzarsi.

VIDEO | Il momento dell'accoltellamento.

Sempre domenica mattina l'avvocato di Ismail Tommaso Hosni potrebbe depositare una richiesta di perizia psichiatrica per valutare le condizioni psichiche del giovane.